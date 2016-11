H5N8-Erreger Vogelgrippe erreicht NRW

Jetzt wurde auch in Nordrhein-Westfalen der H5N8-Erreger an einem Greifvogel nachgewiesen. In bestimmten Regionen von NRW gilt bereits vorsorglich eine Stallpflicht für Hausgeflügel. Einschließlich NRW grassiert die Vogelgrippe derzeit in acht Bundesländern.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.