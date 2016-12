Illegale Preisabsprachen Kartellamt verhängt letzte Bußgelder im Vertikal-Fall

Das Bundeskartellamt hat die letzten offenen Verfahren im Vertikal-Fall abgeschlossen. Gegen zwei Edeka-Regionalgesellschaften wurden Bußgelder in Millionenhöhe verhängt. Für die Zukunft will Mundt der Lebensmittelbranche einen Leitfaden an die Hand geben.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.