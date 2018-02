Kabinettsliste Ernährungsindustrie begrüßt Klöckner-Ernennung

Kommt die Große Koalition, soll Julia Klöckner Bundeslandwirtschaftsministerin werden. Die CDU-Politikerin steht auf der am Sonntag veröffentlichten Kabinettsliste. In der Ernährungsindustrie kommt die Wahl gut an.

Aus Gerüchten werden Fakten: Sollte die Große Koalition ihre Arbeit aufnehmen, bekommt Deutschland wieder eine Bundeslandwirtschaftsministerin. Julia Kl&o