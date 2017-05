Kommentar Der doppelte Tarifkonflikt

Auf den ersten Blick wirkt die Forderung der Gewerkschaft Verdi, den Tarifvertrag im Einzelhandel für allgemeinverbindlich zu erklären, weltfremd. Seit Jahren verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaft an der Reform des Rahmenvertrags zur Entgeltstruktur. Beide Seiten erkennen den Modernisierungsbedarf an, angesichts des Umbruchs, in dem sich die Branche befindet. Und dennoch haben die Kaltmamsell und der Fahrstuhlführer immer noch nicht ausgedient – als vielfach zitierte Beispiele für die Antiquiertheit des geltenden Vertrages.

