Konsumentenrecht Brüssel forciert den Verbraucherschutz

Die EU will die Rechte der Konsumenten stärken und legt den "New Deal for Consumers" vor. Der will für bessere Informationen auf Online-Plattformen sorgen und die Praxis der sogenannten "Doppelqualitäten" bekämpfen.

Die EU will die Rechte der Konsumenten stärken. Justizkommissarin Věra Jourová hat am Mittwoch ihren Vorschlag für einen "New Deal for Consumers" p