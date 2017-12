Kosmetikprodukte Umweltbundesamt fordert Mikroplastik-Verbot in der EU

Das Umweltbundesamt will Mikroplastik in Kosmetikprodukten verbieten lassen. Die seit 2013 laufende Selbstverpflichtung reicht der Behörde nicht aus. Nun soll Brüssel weiterhelfen.

Das Umweltbundesamt (UBA) fordert ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetikprodukten in der EU. Wie der MDR berichtete, wollte das UBA an diesem Mittwoch eine Empfehlung dazu an die EU-Kommission in Brüssel