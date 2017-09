Ladenöffnung NRW will verkaufsoffene Sonntage schon 2018 verdoppeln

Das Land Nordrhein-Westfalen will schon ab dem nächsten Jahr die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage auf acht verdoppeln. Dem zu erwartenden Sturmlauf von Gewerkschaften und Kirchen will die schwarz-gelbe Landesregierung per Gesetzesänderung den Wind aus den Segeln nehmen.

