Ladenöffnung Polen will Sonntagsverkauf stufenweise einschränken

Polen will Sonntagsverkauf stufenweise einschränken

Noch können Geschäfte in Polen nach Belieben am Sonntag öffnen. Bis 2020 soll diese Regelung jedoch in mehreren Etappen bis zu einem vollständigen Handelsverbot eingeschränkt werden. Die Regierungspartei hat nun einen Fahrplan dafür vorgeschlagen.

Die polnische Regierung will die derzeit erlaubte Ladenöffnung an Sonntagen stufenweise verbieten. Ab März 2018 s