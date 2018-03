Ladenöffnungszeiten Bayerns FDP für 7-Tage-Woche

Sieben Tage lang geöffnet. Das will die bayerische FDP Geschäftsbetreibern ermöglichen. Die Delegierten nahmen auf dem Landesparteitag am Sonntag einen entsprechenden Antrag an. Das Ergebnis aber zeigt: Auch die FDP-Fraktion ist in der Sonntagsfrage gespalten.

Bayerns FDP zieht mit der Forderung nach einer völligen Freigabe der Ladenöffnungszeiten in den Landtagswahlkampf.