Lebensmittelbetrug Big Data soll Betrüger aufspüren

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) forciert den Kampf gegen Lebensmittelbetrug ("Food Fraud") und verleiht der Debatte um Informationsaustausch zwischen Behörden und Wirtschaft neuen Schwung.

Vergangene Woche verkündete das BVL, dass es eine dreijährige Kooperation zum Frühwarnsystem ISAR ("Import Screening for the Anticipation of Food Ris