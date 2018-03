Lebensmittelbetrug EU-Experten sollen Markt überwachen

Die EU-Kommission wappnet sich gegen Betrugsfälle bei Lebensmitteln. Ein neues Experten-Zentrum soll den europäischen Markt überwachen und gegen Panschereien und geringe Qualität vorgehen.

Die EU will besser gegen Lebensmittel-Panschereien und minderwertige Nahrungsmittel vorgehen. Dazu rief die EU-Kommission am Dienstag in Straßburg ein neues Wissenszentrum ins Leben, wie