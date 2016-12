Lebensmittelüberwachung Gericht kassiert Kontrollbarometer

Die sogenannten Gastro-Kontrollbarometer in Duisburg und Bielefeld sind nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster rechtswidrig. Dennoch hält die Landesregierung an ihrem Vorhaben fest, das System für alle Lebensmittelbetriebe in NRW einzuführen.

