Lebensmittelüberwachung Kontrollbarometer schürt Konflikte

Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen forciert die Verabschiedung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes. Bei der Expertenanhörung am Mittwoch im Landtag hagelte es Kritik an dem Gesetzentwurf.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.