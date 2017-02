Markennamen Frankreich verbietet schicke Zigaretten

Vogue, Fine, Allure – Zigaretten mit diesen Namen sind meist so dünn und lang, wie es ihre überwiegend weiblichen Konsumenten gerne wären und suggerieren ein mondänes Lebensgefühl. Damit soll in Frankreich jedoch bald Schluss sein: Die Regierung will glamourös klingende Zigarettenmarken verbieten.

