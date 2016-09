Milchkrise Agrarminister beraten über Hilfen für Bauern

Über politische Hilfsmaßnahmen für die krisengeschüttelte Landwirtschaft in Deutschland beraten Bund und Länder auf der Herbst-Agrarministerkonferenz in Rostock-Warnemünde. Das Treffen hat am Mittwoch im Hotel Neptun mit den Ländervorbesprechungen begonnen.

