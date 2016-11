Milchmarkt Brüssel will eingelagertes Milchpulver verkaufen

Die EU will einen Teil des Milchpulvers, das zur Stabilisierung der Preise vom Markt genommen und eingelagert wurde, wieder in Umlauf bringen. Rund 22.000 der insgesamt 355.000 Tonnen sollen in einem Bieterverfahren abgestoßen werden. Brüssel will dabei auch die Marktreaktion testen.

