Milliarden-Initiative WHO lehnt Anti-Rauch-Stiftung von Philip Morris ab

Die Weltgesundheitsorganisation hat sich von einer von Philip Morris gesponserten Initiative gegen das Rauchen distanziert. Der Grund: Die Organisation wirft dem Tabakkonzern Interessenskonflikte vor.Regierungen und Fachgemeinschaft sollten nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht mit der Stiftung "Foundation for a Smoke-Free World" kooperieren. Philip Morris hatte Mitte September angekündigt, die Stiftung in den kommenden zwölf Jahren mit jährlich rund 80 Millionen Dollar (68 Mio.

