Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen Bundestag verabschiedet neues Gesetz

Zahlreiche osteuropäische Arbeitnehmer werden in deutschen Schlachthöfen zu mitunter miserablen Bedingungen beschäftigt. Der Bundestag will dem Treiben ein Ende setzen und nimmt mit einem neuen Gesetz nun Großkonzerne für ihre Subunternehmer in die Pflicht. Bei Fehlverhalten drohen saftige Geldstrafen.

