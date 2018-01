NRW-Experte Amazon Go hätte hierzulande ein Datenschutz-Problem

Amazon Go hätte hierzulande ein Datenschutz-Problem

Amazons Sensoren-Supermarkt Go würde in Deutschland erhebliche Datenschutz-Bedenken auslösen, davon ist zumindest der Landesbeauftragte in Nordhrein-Westfalen überzeugt.

Im Amazon-Go-Shop in Seattle muss sich der Kunde beim Betreten mit einer App anmelden. Danach wird sein Verhalten im Laden von zahllosen Kameras und Sensoren registriert. So wird festgestellt, was er einpackt. Eine K