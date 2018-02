Nach Brexit Britische Labour-Partei kämpft für Zollunion

Der britischen Premierministerin Theresa May droht neuer Brexit-Ärger. Labour-Chef Jeremy Corbyn strebt eine umfassende Zollunion und eine "starke Beziehung" zum Europäischen Binnenmarkt an.

Die oppositionelle Labour-Partei will für eine "neue, umfassende Zollunion" nach dem EU-Austritt kämpfen. Das kündigte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Montag in einer Rede in der eng