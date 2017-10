Nach Einbruch in Schweinestall Landgericht bestätigt Freispruch für Tierschützer

Der Einbruch in einen Schweinestall in Sachsen-Anhalt bleibt für drei Tierschützer ohne strafrechtliche Folgen. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Magdeburg spricht sogar davon, dass sie mit ihren Filmaufnahmen getan haben, "was nötig war". Drei Tierschützer, die in einen Schweinestall eingedrungen sind und Missstände gefilmt haben, bleiben nach einer Entscheidung des Landgerichts Magdeburg straffrei.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.