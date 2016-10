Nährwertprofile WHO will Zuckersteuer

In einem aktuellen Report untermauert die WHO ihre Empfehlung einer Zuckersteuer anhand nationaler Beispiele und kritisiert die Ernährungswirtschaft scharf. So haben etwa in Ungarn nach Einführung der Steuer rund 30 Prozent der Verbraucher ihren Konsum der betroffenen Produkte verringert.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.