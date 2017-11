Nutzer-Schutz Facebook verschärft Werberichtlinien

Facebook nimmt sein Werbesystem unter die Lupe und kämpft mit neuen Richtlinien gegen Betrug und Spam. Dabei sollen automatisierte sowie manuelle Tools beim Fahnden helfen.

Facebook will sein Werbesystem reformieren, um künftig die Anwender besser vor Diffamierung, Betrug und Spam zu schützen. Das kündigte am Dienstag Facebook-Manager Rob Goldman an. Schon jetzt seien in den Gem