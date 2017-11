Nutzerdaten Kartellamt will Facebook-Verfahren rasch abschließen

Das Bundeskartellamt will noch in diesem Jahr erste Ergebnisse seiner Ermittlungen gegen Facebook zum möglichen Missbrauch der Marktposition mitteilen. Dem Sozialen Netzwerk wird vorgeworfen, seine Vormachtstellung unzulässig zu nutzen, um an Nutzerdaten zu gelangen.Das Bundeskartellamt will sein Verfahren gegen Facebook wegen mutmaßlichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung zügig abschließen.

