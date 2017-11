Online-Handel EU-Finanzminister beraten über neue Steuerregeln

Eine einzige Steuererklärung für die gesamte EU - das könnte für Online-Händler schon bald möglich sein. Die Hürden sind allerdings hoch.Die EU-Finanzminister beraten am Dienstagvormittag in Brüssel über neue Steuerregeln für den Online-Handel. Statt sich wie bisher in jedem EU-Land für die Mehrwertsteuer-Erhebung anzumelden, könnten Online-Händler künftig möglicherweise eine einzige Steuererklärung für die gesamte EU abgeben.

