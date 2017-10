Ostsee EU-Minister einigen sich über Fischfangquoten

Die EU-Minister legen sich bei den neuen Fischfangquoten in der Ostsee auf einen Kompromiss fest. Geklärt ist, was mit den Hering- und Dorschbeständen geschieht. Unklar bleibt, wie es bei dem geforderten Aalfangverbot weitergehen soll.Nach rund 20-stündigen Verhandlungen haben sich die EU-Minister am Dienstagmorgen nach Angaben aus EU-Diplomatenkreisen auf einen Kompromiss für die Fischfangquoten in der Ostsee im kommenden Jahr verständigt.

