Pleite-Prozess Schlecker darf auf mildes Urteil hoffen

Im Bankrott-Prozess gegen den früheren Drogeriemarkt-Betreiber Anton Schlecker will der Vorsitzende Richter eine Reihe von Klagepunkten fallen lassen. Der 72-Jährige dürfte dann auf ein mildes Urteil hoffen. Erst müsste jedoch die Staatsanwaltschaft zustimmen.Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker steuert in dem Bankrottverfahren gegen ihn auf ein relativ mildes Urteil zu. Der Vorsitzende Richter am Stuttgarter Landgericht legte am Montag eine Liste mit Klagepunkten vor, die fallen gelassen werden sollen - dadurch würde sich das mögliche Strafmaß wesentlich reduzieren. So würd

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.