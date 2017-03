Produktqualität Osteuropäische Länder prangern Lebensmittelproduzenten an

Mehrere osteuropäische Staaten kritisieren, dass die in ihren Ländern angebotenen Lebensmittel eine viel schlechtere Qualität aufwiesen als in Westeuropa. Bei einem Treffen der Landwirtschafts- und Fischereiminister in Brüssel wollen sie nun über die Produktpolitik von Herstellern wie etwa Coca-Cola, Ferrero oder auch Mondelez beraten.

