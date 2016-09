Recycling Verpackungsgesetz fällt nicht durch

Die betroffenen Wirtschaftskreise sehen den Entwurf zum Verpackungsgesetz weitgehend als Schritt in die richtige Richtung an. Kritik gab es in der Verbändeanhörung an einzelnen Detailregelungen. So hält etwa der HDE die geplante Einweg-Kennzeichnung am POS für überflüssig.

