Regierungsbildung Klöckner kehrt als Chefin ins BMEL zurück

Die Lebensmittelwirtschaft setzt große Hoffnungen auf die Bundesernährungsministerin in spe, Julia Klöckner. Ihr gelang bereits in der Vergangenheit der Spagat zwischen Wirtschafts- und Verbraucherinteressen.

Die SPD-Mitglieder haben in einem Mitgliedervotum dem Koalitionsvertrag zugestimmt, am 14. März soll Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt we