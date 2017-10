Schadenersatzforderung PepsiCo verklagt Zuckerkartellanten

Die Klagewelle gegen die drei großen Zuckerhersteller ebbt nicht ab. Mit Spannung wird das Haucap-Gutachten erwartet. Nach LZ-Informationen sind inzwischen rund 70 Schadenersatzklagen gegen Südzucker, Nordzucker und Pfeifer & Langen wegen überhöhter Zuckerpreise an verschiedenen Gerichtsstandorten eingereicht worden. Zu den Neuzugängen beim Landgericht (LG) Mannheim gehört als prominenter Name PepsiCo mit einer Regressforderung in Höhe von 18,4 Mio.

