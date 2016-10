Schadenersatzprozess Middelhoff soll als Zeuge aussagen

Im Schadenersatzprozess zwischen der Ehefrau des früheren Arcandor-Chefs Thomas Middelhoff und der Bank Sal. Oppenheim will das Kölner Landgericht den ehemaligen Top-Manager demnächst als Zeuge vernehmen. In dem Verfahren fordert seine Frau Schadenersatz in Millionenhöhe wegen angeblicher Falschberatung.

