Sonntagsöffnung Stadtmarketing-Verband kritisiert Verdi

Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland appelliert an Gewerkschaft und Politik, eine rechtssichere Regelung für verkaufsoffene Sonntage zu finden. Immer wieder lässt Verdi die Sonderverkäufe am Sonntag per Gericht stoppen – 40 bis 50 Klagen führt die Gewerkschaft bundesweit.

