Steuerbetrug EU-Kommission will Mehrwertsteuer reformieren

Den Ländern der EU gehen durch Steuerbetrug jährlich Milliarden verloren. Mit einer Reform des Mehrwertsteuersystems will die EU-Kommission nun dagegen vorgehen.Wegen grassierenden Steuerbetrugs schlägt die EU-Kommission eine grundlegende Reform des Mehrwertsteuersystems in Europa vor. Künftig soll demnach auch bei grenzüberschreitendem Handel zwischen Unternehmen in unterschiedlichen EU-Staaten Mehrwertsteuer erhoben werden, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte.

