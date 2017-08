Tarifrunde im Einzelhandel Verhandlungen in Ostdeutschland gehen weiter

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen die Verhandlungen um einen Tarifvertrag im Einzelhandel in die dritte Runde. Nach dem Abschluss in Baden-Württemberg ist der Handelsverband Mitteldeutschland optimistisch, zu einer Einigung zu gelangen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.