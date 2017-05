Tarifverhandlungen in Hessen Verdi ruft zum Streik in Frankfurt auf

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen haben in der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil Beschäftigte mehrerer Einzelhändler gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi beklagt, dass die hessischen Arbeitgeber in der ersten Runde kein Angebot vorgelegt hätten. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 30. Mai stattfinden.

