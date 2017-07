Tarifverhandlungen in Sachsen Verdi berät über weitere Aktionen

Nach einem Samstag mit zahlreichen Streiks im Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen will sich Verdi am Montag über weitere Aktionen beratschlagen. Die nächste Verhandlungsrunde steht Anfang August an.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.