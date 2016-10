Politik Gabriel schlägt Schlichter vor

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will das Scheitern der Kaiser's-Gespräche nicht akzeptieren. Heute habe der SPD-Politiker in Absprache mit Kanzlerin Angela Merkel an die Beteiligten appelliert, eine Einigung zu finden. Der SPD-Politiker glaubt, ein Schlichter könne helfen.

