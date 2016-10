Tengelmann-Deal Heute wieder Treffen mit Altkanzler Schröder

Wie es beim Tengelmann-Deal weiter geht, ist weiter offen. Laut Medienberichten liegen die Vorstellungen darüber, wer welche Filialen bekommt, nicht nur in NRW, sondern auch in Berlin und Bayern weit auseinander. Am heutigen Montag ist ein drittes Schlichtungstreffen der Chefs von Tengelmann, Edeka und Rewe mit Altkanzler Gerhard Schröder anberaumt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.