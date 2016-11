H5N8-Erreger Vogelgrippe erreicht die deutsche Massentierhaltung

In Schleswig wurden in einem von der Vogelgrippe betroffenen Betrieb 30.000 Hühner getötet. Der Zuchtbetrieb für Bruteier ist bundesweit die erste Massentierhaltung, in der die Epidemie festgestellt wurde. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat inzwischen einen Zentralen Krisenstab Tierseuchen einberufen.

