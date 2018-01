Wirtschaftsstimmung Europäische Unternehmen nicht mehr ganz so optimistisch

Europäische Unternehmen nicht mehr ganz so optimistisch

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Januar überraschend eingetrübt. Auch Fachleute sind von einem besseren Klima ausgegangen.

Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 114,7 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten hin