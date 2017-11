Wortmarke Amazon wird wegen "Black Friday" verklagt

Wegen einer unrechtmäßigen Nutzung der Wortmarke "Black Friday" hat die Super Union Holdings als Markeninhaberin vor dem Landgericht Hamburg Klage gegen Amazon eingereicht. Der in wenigen Wochen stattfindende Schnäppchentag "Black Friday" könnte für Amazon in Deutschland teuer werden: Denn die internationale Medien- und IP-Holding "Super Union Holdings Ltd." hat den Online-Riesen beim Landesgericht Hamburg wegen der ungenehmigten Nutzung der Wortmarke "Black Friday" auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt.

