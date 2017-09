Zigaretten und Alkohol Thailand führt sogenannte Sündensteuer ein

Seit dem Wochenende müssen Menschen in Thailand sehr viel tiefer in die Tasche greifen, wenn sie Zigaretten oder Alkohol kaufen. Grund ist eine neue Steuer, die etwa auch den Eintritt in Nachtclubs verteuert.

