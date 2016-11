Übergewicht bei Kindern WHO warnt vor digitaler Werbung für ungesundes Essen

Die Weltgesundheitsorganisation will digitaler Werbung für ungesunde Lebensmittel an den Kragen. Sie sollen Übergewicht bei Kindern fördern, heißt es in einem Report. Die WHO fordert deshalb eine bessere Regulierung von Online-Marketing.

