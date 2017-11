Homann Feinkost : Vier neue Auf-Brot-Salate in „herzhaft“ und „mild und verbessert Rezepturen

Liebhaber von Feinkostsalaten mögen es herzhaft oder mild – so lautet das Ergebnis einer aktuellen Homann Studie. Darum passt Homann sein gesamtes Sortiment an Auf-Brot-Salaten an. Das Ergebnis sind vier neue Produkte und verbesserte Rezepturen. Der Geflügelsalat in den Geschmacksrichtungen herzhaft und mild, sowie der klassische feine Fleischsalat mit und ohne Kräuter zusätzlich in einer milderen Variante. Darüber hinaus erhielten alle anderen Auf-Brot-Salate nicht nur eine verbesserte Rezeptur, sondern auch eine Zuweisung zu den Geschmacksrichtungen „herzhaft“, „mild“ oder „fruchtig“ auf der Packung.