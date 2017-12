Tierisch starker Jahresstart 2018: Gewinnen mit Pedigree und Whiskas: Pedigree, Whiskas und Catsan

Aktionszeitraum: 01. Januar 2018 - 25. Februar 2018

Mit der Aktion „Tierisch starker Jahresstart 2018“ läuten Pedigree und Whiskas gemeinsam mit Catsan das neue Jahr ein. Dabei kooperieren sie mit bekannten Markenherstellern wie Sony und VW und ziehen Verbraucher mit vielen attraktiven Preisen an, darunter 5 VW California sowie 5.555 original Deutschland-Trikots zur Weltmeisterschaft 2018. Die Mechanik der Aktion ist einfach und effektiv: Die Verbraucher kaufen von KW 01/2018 bis KW 08/2018 Aktionsprodukte von Pedigree, Whiskas und Catsan im Wert von mindestens 5 Euro, fotografieren oder scannen den Kassenbon und laden ihn unter www.tierisch-fit-aktion.de hoch. Hier können Shopper auch sofort erfahren, was sie gewonnen haben. Neben den beiden Hauptgewinnen gibt es 555x eine Sony-Kamera oder ein edles Spielset von Hunter für die Tiere sowie als Sofort-Gewinne Gutscheine im Wert von 10 Euro von fahrrad.de und 11teamsports.de oder einen Probemonat von fitnessraum.de zu gewinnen. Jeder Haushalt kann bis zu fünf Mal am Gewinnspiel teilnehmen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Jahresstart Für Produkte: Pedigree, Whiskas und Catsan Art der Promotion: Saisonale Promotion

Hersteller GmbH

Eitzer Straße 215

27283 Verden

Deutschland

https://www.tierisch-fit-aktion.de/

Weitere Informationen