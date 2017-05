3-Wochen-Testaktion für mehr WOW!: Purina ONE

Die wachstumsstarke Super-Premium-Marke von Purina ruft Katzenbesitzer dazu auf, Purina one zu testen. Als weiteren Anreiz für die Teilnahme verlost Purina one exklusive Fotografie-Workshops. Die 3-Wochen-Testaktion mit Gewinnchance und Geld-zurück-Garantie! Mit der 3-Wochen-Testaktion können sich Katzenbesitzer von der positiven Wirkung der Super-Premium-Marke Purina one überzeugen und noch mehr Komplimente für ihre Katze ernten. Denn schon nach dreiwöchiger Fütterung von Purina one lassen sich sichtbare Unterschiede in der Gesundheit und im Wohlbefinden von Katzen feststellen, so zum Beispiel bei gesunder Haut oder gesteigerter Agilität. Die Aktion schließt wertvolle Tipps und einen Vorher-Nachher-Vergleich für Katzen mit ein. Bei der Anmeldung erhalten die Katzenbesitzer einen Online-Coupon im Wert von 3 Euro, den sie bei teilnehmenden Handelspartnern einlösen können. Unter allen Teilnehmern, die den 3-Wochen-Test abschließen, werden außerdem zehn Fotografie-Workshops mit einem professionellen Tierfotografen verlost, der den Gewinnern Tipps gibt, wie sie ihre Katzen noch schöner in Szene setzen können. Purina one ist sich seiner positiven Wirkung so sicher, dass die 3-Wochen-Testaktion an eine Geld-zurück-Garantie gekoppelt ist.