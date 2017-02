Einführung: 01. März 2017

Ab sofort bietet Aeroxon den Langzeit-Mottenschutz zur zuverlässigen Bekämpfung von Kleidermotten, Pelzkäfern und ihren Larven in neuer Ausstattung und mit neuer Duftkomponente an. Der Langzeit-Mottenschutz besteht jetzt aus einem Wirkstoffhänger und einem Dufthänger mit Verbrauchskontrolle. Der Wirkstoff wird nach Aktivierung 6 Monate lang kontinuierlich abgegeben. Die rosafarbene Duftlösung verbreitet einen dezenten Duft und zeigt, nachdem die Flüssigkeit nach 6 Monaten verdunstet ist, den Austauschzeitpunkt des Produkts an. Der Aeroxon Langzeit-Mottenschutz enthält 2 Wirkstoff- und 2 Dufthänger, die 2 x 6 Monate lang einem Neubefall von Kleidermotten vorbeugen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton mit 9 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: Faltschachtel mit 2 Langzeit-Mottenschutz UVP in Euro: 6,49

Firmenlogo Hersteller Aeroxon Insect Control GmbH

Bahnhofstraße 35

71332 Waiblingen

Deutschland

http://www.aeroxon.de

Kontakt Harald Fischer

Telefon: 07151-1715-0

Telefax: 07151-1715-458

E-Mail: Harald.Fischer@aeroxon.de



Weitere Informationen