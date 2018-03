Afrikas Elefanten schützen!: Amarula

Aktionszeitraum: 01. April 2018 - 31. Juli 2018

In der afrikanischen Savanne leben nur noch rund 400.000 Elefanten, und alle 15 Minuten wird ein Tier wegen seines Elfenbeins getötet. Damit sind afrikanische Elefanten vom Aussterben bedroht. Amarula setzt sich seit 2002 für den Schutz der Elefanten Afrikas ein, und startet jetzt eine aufmerksamkeitsstarke, nationale POS-Promotion, die unmittelbar an die gerade im Februar gestartete, neue Amarula-TV-Kampagne anschließt. Jede verkaufte Geschenkpackung sorgt für eine Spende von 50 Cent an Wildlife Direct. Die Aktion macht es dem Verbraucher einfach, und belohnt ihn mit einer Glas-Zugabe.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Aussterben der Elefanten Für Produkte: Amarula Art der Promotion: Spezial Promotion

