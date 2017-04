Arla Protein: Proteinreicher Genuss für zwischendurch – in sechs Geschmacksrichtungen

Einführung: 01. April 2017

Arla Foods bringt neue Farbe in die deutschen Kühlregale: Mit Arla Protein setzt das Unternehmen nicht nur auf ein attraktives, schwarzes Design, sondern bringt mit den neuen proteinreichen Quarkprodukten in den Sorten Erdbeere, Blaubeere und Passionsfrucht & Papaya sowie Protein Drinks in je drei Sorten (Schoko, Himbeere & Erdbeere, Tropical) eine vielfältige Auswahl auf den Markt. Mit einem hohen Proteingehalt von mindestens 20g pro Becher und Flasche erweitert Arla sein Sortiment um ein innovatives Produktkonzept und spricht damit vor allem die männliche Zielgruppe an.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET-Flasche und Kunststoff-Becher Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 200g, 8 x 225 ml, 8 x 479ml Einzelpackungsgröße: 200 g, 225 ml, 479 ml UVP in Euro: 0,99, 1,29, 1,99

Firmenlogo Hersteller Arla Foods Deutschland GmbH

Wahlerstraße 2

40472 Düsseldorf

Deutschland

https://www.arlafoods.de/produkte/protein/

